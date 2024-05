Com a atualização do plano diretor atrasada há oito anos, a Justiça determinou que o município de Pontes e Lacerda apresente o novo projeto de lei em até 60 dias.

A decisão atendeu à promotoria local, que ajuizou uma ação civil pública contra a prefeitura. Em Rondonópolis, a situação não é tão diferente. A atualização está há oito anos atrasada e atualmente, os projetos de lei que compõem o plano diretor estão empacados na Câmara Municipal.

Em Pontes e Lacerda, a promotoria entendeu que o Município está em débito com a aprovação do novo plano diretor que, pela legislação, deveria ser atualizado até 2016, e que até hoje não teve os projetos de lei enviados pela prefeitura ao Poder Legislativo para a aprovação.

Em Rondonópolis, o plano diretor também deveria ter sido atualizado até 2016, o que não ocorreu. Somente no ano passado, as minutas dos projetos de lei foram enviadas para a apreciação da Câmara Municipal.

Esta, por sua vez, criou uma comissão técnica para avaliar as minutas, bem como realizou as audiências públicas obrigatórias para se debater os projetos de lei com a comunidade local.