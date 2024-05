1 de 2

Preocupado com a saúde, trânsito e segurança de nossa cidade, o vereador Investigador Gerson percorreu algumas cidades do estado de Santa Catarina (SC), com o intuito de entender a dinâmica local e trazer as melhorias que a população tanto precisa.

“É possível ter uma saúde, trânsito e segurança melhores, o que precisa é a aplicação dos recursos de forma correta, instalação de semáforos inteligentes, sendo que esses utilizam sensores e algoritmos para melhorar o fluxo de veículos e pedestres nas vias públicas. O sistema ainda consegue monitorar o tráfego em tempo real e ajustar o tempo de acordo com as condições de tráfego.

“Na área da segurança, vejo que já passou da hora de ter a GCM– Guarda Civil Municipal em nossa cidade, e foi com esse objetivo que conhecemos a GMF de Florianópolis. O nosso grande problema, além desses, é na área da saúde e lá funciona, então porque não copiar, pois a saúde está um caos, são medidas urgentes que precisam ser aplicadas aqui: capacitação dos profissionais, principalmente de quem presta o atendimento inicial, melhorar as estruturas e expandir o atendimento com a construção de uma nova UPA”, aponta o vereador Investigador Gerson.

O parlamentar relata ainda que esteve conhecendo a construção de uma UPA -Unidade de Pronto Atendimento, em Camboriú, sendo 1.421 metros quadrados de área construída, um prédio moderno, novo e com equipamentos ‘de última geração’, devendo ter ampla sala de recepção, sala de urgência e emergência, consultórios adultos e infantil, duas salas de triagem, raio-x, sala de inalação, sala de gesso, espaço infantil, além de ala de observação masculina, feminina e pediátrica, e todo equipamento necessário para atendimento da população da região.