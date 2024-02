Para conseguir votar nas Eleições Municipais deste ano, 202.993 pessoas precisam regularizar o título eleitoral em Mato Grosso. Elas estão com o título cancelado e têm até o dia 8 de maio para resolver a pendência.

A presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, destaca a importância da regularização do título a tempo das Eleições Municipais 2024.

“Quem está com o título cancelado ou possuir alguma outra pendência precisa se atentar ao prazo do fechamento de cadastro, que será em 8 de maio. Procurando o atendimento com antecedência, é possível evitar filas e possíveis congestionamentos nos sistemas, em função da sobrecarga gerada pela grande procura na véspera do fechamento. Pedimos que não deixem para a última hora e consigam resolver a situação para participar do processo democrático”, convoca.

SERVIÇO

Para regularizar o título eleitoral cancelado, basta acessar o site do TRE-MT ou procurar um Cartório ou Posto Eleitoral mais próximo. A situação também pode ser consultada no site ou no aplicativo e-Título, que pode ser baixado para Android e iOS. Qualquer dúvida, a Ouvidoria Eleitoral está à disposição pelo 0800 647 8191.