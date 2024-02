O União Esporte Clube não conseguiu avançar à segunda fase da Copa do Brasil 2024. O Colorado perdeu para o Atlético Goianiense, na noite de ontem (21), por 3 a 1.

A partida ocorreu no Estádio Municipal Luthero Lopes, que foi tomado pela torcida colorada, esperançosa de ver a equipe, que vem fazendo uma campanha impecável no Estadual, se classificar pela primeira vez para a fase seguinte da competição nacional.

Para avançar, conforme o regulamento da Copa do Brasil, o União tinha que vencer o confronto, disputado em jogo único. Por estar melhor posicionado no ranking de clubes da CBF, o empate beneficiava a equipe goiana, que com a vitória de ontem eliminou pela terceira vez o time rondonopolitano da competição nacional.

Anderson Martins abriu o placar para o time goiano ainda no primeiro tempo. Yan Maranhão chegou a empatar para Colorado na volta para o segundo tempo, mas Emiliano Rodríguez marcou duas vezes e confirmou a vitória do Dragão Goiano.