FORAGIDO CAPTURADO I

Um homem considerado foragido da Justiça teve dois mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (1º), após ser localizado em diligências realizadas pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis. O foragido, de 61 anos, estava com duas ordens de prisão em aberto, expedidas pela Comarca de Rondonópolis, pelos crimes de roubo, furto e posse ilegal de arma de fogo.

FORAGIDO CAPTURADO II

De acordo com a polícia, ao ser abordado pelos policiais da Derf, o suspeito tentou se passar por outra pessoa, apresentando nome falso, porém durante checagem, a equipe de investigadores descobriu a sua verdadeira identidade. Após ter os mandados cumpridos, o suspeito foi encaminhado para a Derf para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

PRÊMIO INNOVARE I

As inscrições para a 21ª edição do Prêmio Innovare estão abertas. A premiação de grande relevância nacional seleciona as melhores práticas criadas por advogados e advogadas, defensores e defensoras públicas, promotores e promotoras, magistrados e magistradas, além de outros profissionais de destaque interessados em aprimorar o sistema de justiça brasileiro.

PRÊMIO INNOVARE II

As inscrições vão até o dia 26 de abril para as categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, e devem ser feitas pela internet. Já para a categoria CNJ, que engloba boas práticas e está direcionada para o eixo temático “Sustentabilidade e Meio Ambiente” este ano, tribunais, magistrados e magistradas têm até o dia 7 de abril para se inscreverem pelo Portal de Boas Práticas do Poder Judiciário.

FIM DA PROIBIÇÃO

Terminou nesta segunda-feira (1º) o período de proibição para exploração do manejo florestal sustentável em Mato Grosso. A restrição ocorre todos os anos e se aplica ao corte, derrubada, arraste e transporte de toras com o objetivo de proteger o solo do impacto da retirada de madeira, principalmente no período das chuvas. Alguns municípios da região Noroeste, localizados na região amazônica, muito chuvosa, seguem com a proibição até o dia 14 de maio. São eles: Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena e Rondolândia.

VAGAS ABERTAS EM ROO

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza, nesta semana, 2.352 novas oportunidades de trabalho. Em Rondonópolis, a oferta é de 123 vagas em funções como repositor em supermercados (12), auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (11), vigilante (10), eletricista de manutenção de linhas elétricas (10), auxiliar de linha de produção (5), trabalhador da suinocultura (4), auxiliar de cozinha (4) e borracheiro (2).

RESGATE NO PANTANAL I

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (1º), o resgate de um jovem que estava desaparecido desde domingo (31), após adentrar um rio na comunidade Laranjeiras, na região do Pantanal. Os pais do jovem acionaram o CBMMT no domingo por volta das 21h, relatando o desaparecimento do filho, que havia entrado no rio e não tinha sido visto desde então.

RESGATE NO PANTANAL II

A equipe de resgate do 1° Pelotão do Corpo de Bombeiros, em Poconé, se deslocou para a comunidade, onde iniciou uma operação de busca. O local apresentava desafios por ter mata fechada e ser de difícil acesso, o que demandou esforços adicionais para localizar o jovem. Após várias horas de busca, os bombeiros ouviram um pedido de socorro, e seguindo o som, conseguiram localizar o jovem que estava debilitado e com ferimentos pelo corpo.