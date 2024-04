1 de 2

A sessão de hoje (17), da Câmara Municipal, promete dar muita dor de cabeça para o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB). Um grupo formado por 14 vereadores, segundo apurou o A TRIBUNA, deve subir ainda mais o tom contra a gestão municipal por, supostamente, perseguir pessoas ligadas a parlamentares que não fazem parte da base de sustentação do prefeito.

O grupo, que ensaia fazer uma oposição mais dura a Zé do Pátio na Câmara, é composto pelos vereadores Investigador Gerson (MDB), Adonias Fernandes (MDB), Dr. Jonas Rodrigues (MDB), Adilson do Naboreiro (MDB), Dico Sodré (MDB), Roni Cardoso (UB), Ozeas Reis (UB), Cido Silva (UB), Paulo Schuh (PL), Kalynka Meirelles (PL), Dr. José Felipe Horta (PL), Subtenente Guinancio (PSDB), Marisvaldo Gonçalves (Republicanos) e Roni Magnani (PSB).

O tom da resposta que será dado ao prefeito na sessão de hoje, pelo grupo de vereadores, foi discutido em uma reunião no gabinete do emedebista Dico Sodré, à portas fechadas. Nesta reunião, apenas dois do grupo dos 14 não estavam presentes.

Um vereador repassou ao A TRIBUNA que há uma determinação do Chefe do Executivo para que as secretarias não atendam as demandas encaminhadas pelos parlamentares que não fazem parte da base patista. “Teve um assessor de vereador que não apoia Pátio proibido de entrar na Central de Regulação”, ilustrou.

Na sessão da semana passada da Câmara Municipal, o vereador Roni Cardoso, que estava no PSD e tinha uma atuação alinhada a Pátio, denunciou que estava havendo retaliação contra quem optou seguir um caminho diferente do chefe do executivo municipal.