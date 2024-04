As medidas adotadas, na semana passada, pela Secretaria Municipal de Saúde que visavam melhorar o fluxo de atendimento no Pronto Atendimento Infantil não surtiram os efeitos desejados e pais e mães continuam vivenciando um caos quando necessitam de atendimento médico na unidade. Superlotado, o PA Infantil não consegue atender a demanda e a espera por atendimento no local vem levando várias horas.

Diante da situação, a vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, informou que esteve reunida na manhã de ontem (16) com a secretária Municipal de Saúde, Ione Rodrigues, e equipe da pasta, para definir novas estratégias a serem adotadas de forma emergencial.

Segundo a vereadora, como o novo fluxo implantado na semana passada pelo Município permitindo que os postos de saúde encaminhassem as crianças que necessitassem de exames diretamente ao Ceadas e Laboratório Central não surtiu efeito, especialmente porque a logística não facilitava a vida dos pais, a Saúde definiu agora que irá abrir uma ala infantil no Hospital Antonio dos Santos Muniz (Retaguarda) para atendimento durante o dia e noite.