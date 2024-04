1 de 2

Depois do “Papo Político”, deste fim de semana, mostrar a situação de uma erosão na Rua Benevides Marques, nas proximidades da praça da Rua Ariadne Feltrin, no bairro Vila Aurora II, que estava há, pelo menos, duas semanas, sem conserto e com galhos de árvores e um cavalete, muito mal sinalizada, diante da grande repercussão do caso, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) resolveu dar início ontem (22) aos reparos no local.

Conforme moradores, que estavam cobrando ação urgente da prefeitura em tapar o grande buraco aberto no asfalto, temendo, inclusive, que um acidente pudesse ocorrer, equipes da Coder interditaram a via, e começaram a trabalhar para acabar com a erosão.