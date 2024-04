Quem busca atendimento médico no Pronto Atendimento Infantil ainda deve continuar enfrentando uma verdadeira saga. Isso porque a Secretaria Municipal de Saúde não abriu até ontem (22) a nova ala infantil para dar apoio ao atendimento das crianças no Hospital Municipal Antonio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda).

A expectativa era de que o espaço, que começou a ser organizado no meio da semana passada, já pudesse estar funcionando normalmente nesta segunda-feira.

A situação está sendo acompanhada pela vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde na Câmara Municipal.

Ao A TRIBUNA, a vereadora disse que equipes ainda estão trabalhando no espaço onde será instalada a nova ala, porém também não foi informada de uma data para que o local inicie os atendimentos.

Na semana passada, a vereadora explicou que, pela proposta da Secretaria de Saúde, a intenção é fazer a recepção dos pacientes pelo Pronto Atendimento Infantil, com encaminhamento de parte deles para a ala que será montada no Hospital de Retaguarda. Com isso, busca-se reduzir o tempo de espera por atendimento.