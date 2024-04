A prefeitura de Rondonópolis vem criando um grande número de áreas de preservação ambiental na cidade nos últimos dois anos. Um verdadeiro “mutirão” de decretos publicados que chama a atenção.

Para se ter uma ideia, conforme dados do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 13 áreas de preservação ambiental foram criadas somente em 2023 e 2024. São refúgios de vida silvestre, parques naturais e reservas particulares.

Ao todo, Rondonópolis conta atualmente com 17 áreas de preservação ambiental, sendo que destas, 13 foram criadas nos últimos dois anos. Sete em 2023 e as demais, seis, neste ano. Das 17, 15 estão sob a gestão da prefeitura.

São elas: Parque Estadual Dom Osório Stoffel, área de preservação criada pelo Governo do Estado em 2002; Reserva Particular do Patrimônio Natural Parque Ecológico João Basso, de 1997; Parque Natural Municipal de Rondonópolis (antigo Seriema), de 2018; Parque Natural Municipal do Escondidinho, criado em 2023; Parque Natural Municipal Izabel Dias Goulart, também de 2023; e, Área de Relevante Interesse Ecológico Arie Kayapó (2023).

Além do Parque Natural Municipal das Araras, de 2024; Parque Natural Municipal Menina Moça (2023); Parque Natural Municipal Águas Claras (2024); Parque Natural Municipal Apido Paru (2023); Parque Natural Municipal Radialista Luiz Fernando de Campos (2009); Refúgio de Vida Silvestre Manoel Lisboa (2024); Refúgio de Vida Silvestre Antonio Conselheiro (2024); Parque Natural Municipal Tereza de Benguela (2024); Área de Relevante Interesse Ecológico Boe Bororo (2023); Parque Natural Municipal Marighella (2024); e Reserva Particular do Patrimônio Natural Nelson Mandela (2024).

Segundo o biólogo, ex-secretário Municipal de Meio Ambiente, João Fernando Copetti Bohrer, o que o Município vem fazendo é regulamentando as áreas de preservação ambiental já existentes na cidade. Isso ocorre, especialmente, em atendimento à recomendações do Ministério Público.