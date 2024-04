A promessa da Secretaria Municipal de Saúde é de que uma nova ala para atendimento infantil esteja funcionando, a partir desta segunda-feira (22), no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda).

A medida surge como alternativa para amenizar o caos pelo qual passa o Pronto Atendimento Infantil, com filas intermináveis, demora de horas para o atendimento e falta de leitos.

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, está acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde e informou ao A TRIBUNA que, nesta sexta-feira (19), equipes de manutenção da pasta atuavam no espaço do Hospital de Retaguarda onde irá funcionar a ala infantil, adequando o local para abrigar um consultório médio e uma enfermaria com 10 leitos.

Pela proposta da Secretaria de Saúde, segundo a vereadora, a intenção é fazer a recepção dos pacientes pelo Pronto Atendimento Infantil, com encaminhamento de parte deles para a ala que será montada no Hospital de Retaguarda. Com isso, busca-se reduzir o tempo de espera por atendimento.