O Governo Federal através do Ministério da Saúde, confirmou a compra de 12,5 milhões de doses de vacina contra a covid-19 da farmacêutica Moderna.

Segundo assessoria do ministério, os imunizantes devem chegar à população nos próximos 15 dias. O contrato foi fechado na última sexta-feira (19).

“A documentação foi aprovada e a empresa vencedora do certame emergencial tem até três dias para assinatura do contrato. Após essa etapa, a previsão é de que as novas doses sejam distribuídas aos estados em um intervalo de dez a doze dias”, informou o Ministério da Saúde.

A pasta informou que iniciou o processo de aquisição emergencial em dezembro de 2023, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a versão mais atualizada do imunizante.

Em nota, o ministério diz que essa é a primeira vez que empresas farmacêuticas disputam o fornecimento de vacinas contra a covid-19 no Brasil. Todas as aquisições anteriores foram feitas durante a pandemia o que propiciara um ambiente sem concorrência. Em função disso, segundo o governo, tal medida possibilitou uma economia de R$ 100 milhões.