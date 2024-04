Pela terceira semana seguida, o líder do Executivo na Câmara Municipal, vereador Reginaldo Santos (PSB), vai tentar aprovar, na sessão de hoje (17), marcada para começar às 13h30, projetos que preveem a criação de cargos na estrutura organizacional de diversas secretarias municipais. Santos não concorda com a tese de que novos cargos estão sendo criados.

Nas duas últimas sessões, sem ter votos suficientes para a aprovação, Reginaldo foi obrigado a tirar de pauta os polêmicos projetos que foram encaminhados pelo prefeito Zé do Pátio, no início do mês, em regime de urgência.