Rondonópolis tem Dia “D” de vacinação contra a influenza neste sábado (20). Entre as 7 e 11h e 13 e 17h, todas as unidades de saúde da cidade estarão abertas para vacinar as pessoas que compõem o grupo prioritário de imunização contra a gripe.

Podem procurar uma unidade de saúde crianças de 6 meses de idade até as menores de 6 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas e quilombolas; pessoas que vivem em situação de rua; idosos com mais de 60 anos; imunossuprimidos; trabalhadores da saúde; professores; e, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.