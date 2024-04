Com larga experiência como presidente de bairro, vereador, professor de gestão pública e deputado estadual por dois mandatos, Thiago Silva tem liderado as pesquisas de intenções de voto e reafirmou, em entrevista à imprensa, “que é pré-candidato para trabalhar por toda Rondonópolis”.

Como deputado, Thiago destaca sua atuação em prol da educação. “Garanti mais de R$ 3 milhões para a Unemat Rondonópolis, e a abertura do inédito curso de Jornalismo, duas turmas para o curso de Direito, além do Cursinho Prof. Vilma Moreira. Além disso viabilizei, como presidente da Comissão de Educação da AL, a reforma geral das Escolas Emanuel Pinheiro, Marechal Dutra, a entrega da Escola Militar Tiradentes e, para este ano, a reforma da Escola Domingos Aparecido dos Santos e José Rodrigues”, enumera o deputado.

“Me apresento como pré-candidato para trabalhar por toda Rondonópolis. Acredito que é o momento de discutir qual é a Rondonópolis que queremos para o futuro, para os próximos 30 anos, olhando para frente e pensando no desenvolvimento aliado à qualidade de vida da nossa gente. Nosso objetivo é trabalhar por uma saúde humanizada, uma educação de qualidade para nossas crianças, um trânsito seguro, por uma cidade industrializada e com mais emprego”, aponta Thiago Silva.

O deputado diz que vem dialogando com diversas lideranças da cidade, sejam trabalhadores, empresários, servidores, professores, líderes religiosos, e toda a sociedade civil organizada com o objetivo de elaborar um projeto participativo, “que tem o foco em colocar Rondonópolis no lugar que, de fato, ela merece, e no rumo do desenvolvimento social e econômico”, completa o emedebista.