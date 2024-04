Tudo indica que já está definido, dentro das chamadas “forças progressistas”, quem vai encabeçar a chapa pela disputa da prefeitura de Rondonópolis no próximo dia 6 de outubro.

Como vem se desenhando, o diretor-geral do Sanear, Paulo José (PSB), deve ser mesmo o candidato a prefeito e o empresário e assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Ernesto Augustin, o Teti, o indicado pelo PT para ser o vice.

Embora a direção local do PT, publicamente, diga que ainda trabalha para Teti ser o candidato à prefeitura pelos “progressistas”, as evidências são de que o partido do presidente Lula deve mesmo apoiar Paulo José, que é o candidato defendido pelo atual prefeito.

Um desses indícios veio do presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça, o único petista hoje com mandato na cidade. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Mendonça aparece, em eventos ao lado de Pátio, fazendo a defesa da unidade das forças progressistas da cidade na disputa pelo Paço Municipal e se referindo a Paulo José como o candidato a prefeito do grupo.

Em entrevista ao A TRIBUNA, na semana passada, o presidente do PT em Rondonópolis, Wendell Girotto, afirmou que a aliança entre os petistas e o grupo de Pátio estava bem próxima de acontecer e previu que a definição da composição da chapa, com a definição sobre quem seria o candidato a prefeito e o vice, ocorra até o início do próximo mês.