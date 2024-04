A prefeitura marcou, para o próximo dia 30, a licitação para contratar uma empresa para executar a obra de alargamento da Avenida dos Estudantes. Orçado em R$ 3.051.220,62, o serviço deverá ter uma duração de 7 meses para ser executado, após ordem de serviço.

O projeto proposto pelo Município, conforme o edital de licitação, prevê o alargamento da Avenida dos Estudantes entre a ponte sobre o Rio Vermelho na Avenida Lions Internacional até a rotatória com a Rua Dom Pedro II. A obra consiste na drenagem e pavimentação com ciclofaixa do trecho.