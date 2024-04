O Ministério Público do Trabalho (MPT), em Rondonópolis, abriu inquérito civil para apurar suposto desvirtuamento na contratação da Cooperativa dos Prestadores de Serviço de Sorriso (Coopservs) pela Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC).

O procurador do trabalho, Eduardo Rodrigo do Nascimento, instaurou o procedimento com base na notícia de fato que vinha sendo apurada desde 31 de janeiro.

Na notícia de fato, o procurador apontava a necessidade de esclarecer duas situações. Além do desvirtuamento na contratação da cooperativa, uma eventual fraude na constituição da cooperativa e terceirização ilícita.

O inquérito civil público, aberto no último dia 26 de março, deve tratar especificamente da apuração em relação a eventual desvirtuamento na contratação da cooperativa de trabalho.

O MPT deve avaliar se a cooperativa é mera intermediadora de mão de obra ou se é uma autêntica cooperativa de trabalho, que atende todos os requisitos da Lei 12.690/2012, a exemplo da identidade profissional de seus cooperados, a prestação de serviços autônomos, a dupla qualidade, a retribuição pessoal diferenciada, a gestão democrática, etc.

Ainda, conforme o MPT, a Coopservs já possui um acordo com o Ministério Público do Trabalho em Sorriso, no qual se compromete, dentre outras obrigações, a não ser utilizada para a intermediação de mão de obra subordinada nos termos do art. 5º da Lei 12.690/2012.

A Coopservs foi contratada pela AMTC no início deste ano e mantém um contrato com valor total de R$ 19 milhões para fornecer mão de obra terceirizada, principalmente, motoristas pelo período de um ano.