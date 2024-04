Depois da reportagem do A TRIBUNA, deste fim de semana, que mostrou a situação crítica da erosão que tomou conta da Avenida dos Estudantes, nas proximidades da rotatória da Rua Dom Pedro II, a prefeitura informou, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que fará uma obra definitiva no local e não irá realizar paliativos neste momento.

Conforme a Sinfra, um projeto já está em fase de finalização e deve ser encaminhado para licitação. A obra, ainda sem data para ter início, deve ser executada em três meses após começar.

A pasta informou ainda que o canal de drenagem na região deve ser reconstruído a partir de um projeto redimensionado, uma vez que o fluxo de água no local é superior daquele que a rede de drenagem atual tem capacidade de receber. Enquanto o serviço não tem início, a Sinfra afirmou que irá monitorar a erosão.

O A TRIBUNA mostrou, neste fim de semana, a grande erosão que se formou na Avenida dos Estudantes e já tomou parte da pista, sendo que agora avança sobre a rotatória da Rua Dom Pedro II, colocando em risco quem trafega pela região.