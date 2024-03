A obra de expansão dos trilhos da ferrovia, de Rondonópolis ao norte do Estado, que está sendo executada pela Rumo, foi embargada pelo Município no final do ano passado.

A obra de expansão dos trilhos da ferrovia, de Rondonópolis ao norte do Estado, que está sendo executada pela Rumo, foi embargada pelo Município no final do ano passado.

A juíza da Terceira Vara Cível da Comarca local, Milene Aparecida Pereira Beltramini, indeferiu o pedido da Rumo para suspender imediatamente o embargo imposto pela prefeitura sobre a obra do traçado modificado da ferrovia, sob alegação de falta de “certidão de uso e ocupação de solo”. A magistrada não só manteve o embargo do traçado modificado, como também não invalidou a multa milionária aplicada pelo município.

A Rumo sofreu, ontem (13), na Justiça, mais uma decisão desfavorável ao seu propósito de alterar o traçado da ferrovia dentro do município de Rondonópolis visando a expansão dos trilhos até o norte do Estado.

O motivo do embargo, de acordo com o Paço Municipal, foi a insistência da empresa em seguir com o serviço de construção do traçado alterado da linha férrea após o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) ter revogado a Certidão de Uso e Ocupação do Solo do município, em meados de novembro do ano passado.

REPERCUSSÃO NA CÂMARA

Na tribuna da Câmara, ontem, o vereador Adonias Fernandes (MDB) destacou a vitória do município obtida na Justiça. Ele lembrou que assim que a alteração do traçado se tornou de conhecimento, por meio de reportagem publicada pelo A TRIBUNA, buscou mobilizar a sociedade para impedir a aproximação da linha férrea do perímetro urbano.

“Chamamos uma audiência pública mas, infelizmente, a empresa continuou insistindo com esta alteração, onde os trilhos passam muito próximo dos bairros da região Salmen. Por isso, é muito importante esta decisão da Justiça que estamos tomando conhecimento na data de hoje (ontem)”, completou o emedebista.