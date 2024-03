Diante da liminar concedida pela Justiça à WAF Administradora de Empresas Ltda que entrou com uma Ação de Manutenção de Posse de uma propriedade que está sendo afetada pelo traçado da expansão dos trilhos da ferrovia, a Rumo garantiu ontem (13) ao A TRIBUNA que já cumpriu a determinação judicial e que iniciou as providências necessárias para que o traçado não passe mais pela propriedade rural. A WAF tem o senador Wellington Fagundes (PL) como um dos seus sócios-proprietários.

Além de afirmar que já deu cumprimento à decisão da Justiça que embargou os trilhos, a empresa externou que “lamenta o transtorno ocorrido na fazenda Lago Azul”, acrescentando que, mesmo antes da ciência da decisão judicial, já havia deixado a área.

Na decisão obtida pelo grupo do senador, a construção da linha férrea dentro do domínio da fazenda Lago Azul, que faz divisa com o 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), foi embargada. A decisão é do juiz da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, João Filho de Almeida Portela.