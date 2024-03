A Câmara Municipal de Rondonópolis realiza, na próxima segunda-feira (1), uma audiência pública com a finalidade de encontrar medidas para frear o crescimento das reclamações de fraudes nos empréstimos de aposentadorias e benefícios de idosos no Município. Os debates vão ocorrer nas galerias do plenário da Casa de Leis.

“A convocação desta audiência para o primeiro de abril, o Dia da Mentira, é resultado de uma provocação do Procon. As fraudes bancárias contra idosos em Rondonópolis foram campeãs no ranking de reclamações do órgão de defesa do consumidor”, explica o vereador Jonas Rodrigues (MDB), solicitante da audiência, ao lado da vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside o Conselho Municipal do Idoso.