As saídas que não levam à perda do mandato, fora do prazo criado pela janela, são permitidas em três situações. “A legislação prevê três possibilidades para que um parlamentar (deputado federal, deputado estadual ou vereador) mude de partido, sem incorrer na infidelidade partidária que poderá resultar na perda do mandato: criação de uma sigla, fim ou fusão do partido e desvio do programa partidário ou grave discriminação pessoal”, citou o advogado.

“Ou seja, mudanças de legenda que não se enquadrem nos três critérios estabelecidos na legislação podem levar à perda do mandato pelo candidato eleito em eleições proporcionais”, completou.

Autorização

Um outro exemplo previsto na legislação para troca de partido fora da janela, ou seja, sem risco de perder o mandato é por meio de uma carta de anuência da sigla.

Este é o caso do deputado Cláudio Ferreira, que se elegeu pelo PTB. Em outubro do ano passado, ele se filiou ao PL, na condição de pré-candidato a prefeito de Rondonópolis na eleição deste ano.

Para se filiar ao PL, ele conseguiu uma autorização da sua antiga sigla, a qual devia fidelidade partidária e que não existe mais, pois acabou se fundindo com o Patriota, dando origem a uma nova legenda, o PRD.

Como não incorreu em infidelidade partidária ao se filiar ao PL, não perdeu o mandato. Agora, hipoteticamente, caso ele decida se filiar a um novo partido até o prazo previsto, que é cinco de abril, ele poderá fazer isso, sem risco de ter o seu mandato na Assembleia questionado e concorrer a prefeitura de Rondonópolis, já que tem uma justa causa reconhecida pelo Tribunal Regional Eleitoral.