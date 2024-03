A semana política começa com a expectativa de abertura da janela que permitirá que os atuais vereadores troquem de partido, com o intuito de se abrigar numa nova legenda que tenham mais afinidade ou para ter mais chances de reeleição, sem incorrer em infidelidade partidária. O prazo para isso começa nesta quinta-feira, 7 de março, e se estende até 5 de abril.

A dois dias de abrir a janela, até agora apenas duas trocas foram acertadas e anunciadas. Uma é a do vereador Adilson do Naboreiro, do Solidariedade para o MDB, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado Thiago Silva; e a outra do vereador Paulo Schu, que vai do DC para o PL, que tem como seu pré-candidato para disputar o comando do Palácio da Cidadania, o deputado Cláudio Ferreira.

Pelo que o A TRIBUNA apurou, a maioria dos vereadores que planeja trocar de legenda deve aguardar para mais próximo do fechamento da janela, cinco de abril, para tomar uma decisão sobre o rumo partidário a seguir na eleição deste ano, onde buscarão um novo mandato.