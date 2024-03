O Governo do Estado divulgou, ontem (21), a lista de selecionados do programa SER Família CNH Social no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Para Rondonópolis, foram selecionadas 805 pessoas entre os 4.921 inscritos da cidade.

O programa vai fornecer a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma gratuita, a 10 mil pessoas de baixa renda em todo o Estado. O objetivo é proporcionar as condições para que os selecionados possam exercer o direito de mobilidade de forma segura e responsável, além da qualificação para o mercado de trabalho formal.

A lista, separada por municípios, pode conferida no site da Setasc. Os candidatos também podem consultar o resultado individualmente por meio do CPF ou do Número de Inscrição Social (NIS).

Segundo o Governo do Estado, o chamamento dos selecionados será realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a partir da segunda quinzena de abril. As orientações sobre como os candidatos deverão proceder após o chamamento serão divulgadas nos portais oficiais.

Os selecionados terão direito à isenção de taxas e ao custeio de despesas referentes aos exames de saúde, bem como dos cursos teórico e prático de direção veicular ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFC).

O programa CNH Social foi criado após a aprovação da lei de autoria do deputado estadual Cláudio Ferreira (PL).