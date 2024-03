Moradores procuraram o A TRIBUNA para questionar sobre os reais gastos do Município com a construção da rotatória na Avenida Poguba. Eles apontam que a rotatória que foi construída na entrada do Condomínio do Bosque é bem diferente da que era prevista inicialmente em projeto e que os custos do que foi executado seria menor daquele do projeto original.

Além disso, destacam que, no projeto inicial, estavam previstas duas rotatórias grandes e, até o momento, uma pequena foi concluída e outra está em construção na entrada do Residencial Bela Vista.

“No projeto era uma rotatória grande e não aquela entregue no bosque (entrada do Condomínio do Bosque). Então, de duas rotatórias grandes, entregaram só meia e tudo certo. E a outra mudaram até de lugar agora”, questionou uma das moradoras que ainda cobrou fiscalização por parte dos vereadores.

Os moradores reforçam que o contrato com a empresa para executar o serviço está orçado em R$ 2,7 milhões e compreende a obra de drenagem e pavimentação da Avenida Mediterrâneo e a construção de duas rotatórias na Poguba.