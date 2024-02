O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (23), novos indicadores do censo 2022, entre eles, os tipos de domicílios nas cidades brasileiras.

Os dados de Rondonópolis mostram que a cidade passa por um processo de verticalização nos últimos 12 anos. Neste período, os domicílios do tipo apartamento cresceram 70%, enquanto as casas, aumentaram 36%.

O levantamento mostra que Rondonópolis ainda é uma cidade com grande predominância de domicílios do tipo casa. Elas representam 91,02% dos domicílios. Somadas com mais 3,54% das casas em vilas ou condomínios, chegam a 94,56%.

Entretanto, ainda que os apartamentos representem somente 4,69% dos domicílios, foi o tipo que teve o maior crescimento nos últimos 12 anos, conforme o Censo 2010, aumentando 70% no período.

Os dados do Censo 2022 apontam que Rondonópolis conta com 86.838 domicílios. Destes, 79.036 são casas e 3.071 são casas em vilas ou condomínios. Esse tipo de domicílio representa 94,56% do total dos domicílios. Há ainda 4.076 apartamentos, representando 4,69% do total dos domicílios; e, 612 cortiços, 0,7% dos domicílios.