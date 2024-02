Rondonópolis deve ter mais uma semana de bastante calor pela frente. Também são previstas pancadas de chuvas, principalmente, a tarde e a noite. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que ainda emitiu um alerta de chuva intensa na cidade para este sábado (24).

Conforme o Instituto, pode ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para este sábado, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a tarde e a noite.