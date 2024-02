Durante a ordem do dia de ontem (27) da Câmara de Vereadores, a presidente da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), Priscila Paiva, foi duramente cobrada pela situação caótica que vem sendo vivenciada diariamente pelos usuários do serviço na cidade, que vão desde a superlotação, atrasos no quadro de horário e falta de veículos.

Sem definir uma data, a presidente da AMTC prometeu aos vereadores que todas as questões apresentadas serão solucionadas até o próximo mês de março.

Priscila, que acumula a presidência da AMTC com o comando da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat), foi até a Câmara acompanhada do procurador jurídico da autarquia, Messias Alves, e outros membros de sua equipe, atendendo uma convocação do parlamento municipal, de autoria do vereador Investigador Gerson (MDB), aprovada na semana passada.

Por mais de duas horas, ela respondeu os vários questionamentos dos vereadores relacionados à precariedade com que o transporte público da cidade está funcionando desde o dia 1º de fevereiro, quando a AMTC passou a operar 100% o serviço, via contratação de uma cooperativa para ofertar os motoristas dos ônibus.

Desde então, usuários reclamam que estão tendo de enfrentar diariamente uma verdadeira saga para conseguir se locomover no transporte coletivo da cidade.

Nas redes sociais, são muitas as reclamações de longa espera por ônibus para quem quer ir ao trabalho, conseguir chegar à escola ou mesmo fazer outros compromissos.

A gestora frisou que a autarquia está empenhada em resolver os problemas enfrentados desde quando assumiu a operação do serviço que antes era realizado pela Cidade de Pedra.

Ela ainda prometeu, sem fixar data, que até o próximo mês todas as 26 linhas existentes do sistema estarão em pleno funcionamento, ressaltando que, dos 90 motoristas necessários, a cooperativa já conta com mais de 60 em seu quadro, além de vários outros passando por treinamento.