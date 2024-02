A Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC) inicia hoje (1º) 100% do controle do serviço na cidade. A Autarquia, que começou a funcionar em julho de 2022, ainda era dependente da empresa Cidade de Pedra, antiga prestadora do serviço, mas com o término do contrato com o Município ontem (31), a AMTC passa a operar em sua totalidade.

Este início de trabalho está repleto de incertezas, já que a Autarquia não dispõe de motoristas o suficiente para manter o transporte coletivo em pleno funcionamento em Rondonópolis. Devido a falta de motoristas, entre os dias 1º e 4 de fevereiro, não haverá cobrança de tarifa.

A Prefeitura de Rondonópolis mantém mistério sobre o número de motoristas que conseguiu contratar para atuar na AMTC, mas a redução drástica de linhas em operação já demonstra que a população deve enfrentar muitos problemas nos próximos dias. Somente 9 linhas estarão em funcionamento.

Conforme informado, nestes primeiros dias vão entrar em operação a linha 114, Interbairros, e as linhas que atendem as regiões dos bairros Alfredo de Castro, Jardim Atlântico, Parque Universitário, Vila Rica, Marechal Rondon e Vila Mineira. “As demais linhas vão entrar em operação gradativamente”, diz a nota da AMTC.