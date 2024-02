Em meio à polêmica causada pela alteração do traçado em solo rondonopolitano para a expansão da ferrovia estadual Senador Vuolo até o norte do Estado, a Rumo anunciou que concluiu, nesta semana, a construção de 3 quilômetros de trilhos.

Segundo a empresa, a construção vai viabilizar o início do recebimento de materiais, via modal ferroviário, para a execução da nova ferrovia, que conectará o sudeste de Mato Grosso à Cuiabá e ao Médio-Norte.

O avanço da obra iniciada ano passado, que prevê a construção de uma linha férrea superior a 700 km, só foi possível após a empresa conseguir autorização da Justiça para seguir executando um traçado diferente do que havia solicitado inicialmente e que foi alvo de questionamentos da comunidade rondonopolitana.

A alteração na rota de expansão dos trilhos se tornou de conhecimento público, pela primeira vez, no início de junho passado, através de uma reportagem publicada pelo A TRIBUNA, na qual o professor doutor da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Aguinaldo Rocha, alertou que com este novo traçado os trilhos iriam passar praticamente dentro do perímetro urbano do município, em bairros da região Salmen, como o Maria Amélia.

Após movimentação e pressão de segmentos da sociedade civil organizada para tentar impedir a aproximação dos trilhos da cidade, houve primeiro um embargo da licença de uso e ocupação por parte da prefeitura, em novembro do passado.

Dias após, a empresa conseguiu uma liminar derrubando a decisão administrativa do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) que havia embargado a obra.

Depois, no início deste ano, a empresa teve que superar o obstáculo criado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), que aprovou em dezembro passado um decreto, de autoria dos deputados Thiago Silva (MDB), Cláudio Ferreira (PL), Nininho (PSD) e Sebastião Rezende (UB), para sustar os efeitos da Licença de Instalação 7612/2023 emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), que autorizava a mudança do traçado do projeto original da Ferrovia Estadual em Rondonópolis.

Após a promulgação do decreto sustando a licença da Sema, o governador Mauro Mendes (UB) conseguiu no Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspender o decreto da ALMT, no último dia 16 de janeiro.

Com a liminar concedida pela Justiça, a empresa pode dar continuidade na obra e concluir estes primeiros quilômetros da linha tronco e de uma linha auxiliar de descarga de insumos, após um ano do início do serviço de terraplanagem e a construção de um viaduto.

“Esses primeiros trilhos simbolizam um novo capítulo na história da infraestrutura nacional. Mesmo sendo uma autorização estadual, a Ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo nasce com a vocação de impactar a economia nacional, ao construir um dos modais logísticos mais eficientes para o estado, que é símbolo do agronegócio”, analisa Harley Silva, gerente executivo de implantação de obras ferroviárias da Rumo.