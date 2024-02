O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para este domingo (25), às 15h, na Avenida Paulista, no centro financeiro de São Paulo, contará com presenças de lideranças locais do PL.

Além do ex-prefeito Ananias Filho, que preside a sigla no Estado, estão confirmados no ato o deputado federal José Medeiros e o deputado estadual Cláudio Ferreira, pré-candidato a prefeito de Rondonópolis.

A convocação da manifestação aconteceu após Bolsonaro e aliados próximos se tornarem alvos da operação “Tempus Veritatis”, da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, há cerca de 15 dias.

A operação está inserida na investigação de um suposto planejamento para um golpe de Estado, após a vitória do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), na eleição de 2022, em que disputou com Bolsonaro.

O pastor evangélico Silas Malafaia é o idealizador do ato e vai alugar um trio elétrico que será posicionado na Avenida Paulista neste domingo, onde o ex-presidente fará um discurso para os seus apoiadores.

“Nós vamos comparecer para reforçar este grande ato em defesa do estado democrático de direito e do ex-presidente Jair Bolsonaro”, atestou Ananias, acrescentando que, além deles, outros parlamentares do PL no Estado estarão na manifestação.