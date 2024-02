Encaminhados em regime de urgência, os pedidos de autorização legislativa solicitados pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) para firmar o “termo fomento” com entidades assistenciais com recursos já indicados pelos vereadores, por meio de emendas impositivas, podem ser devolvidos ao Executivo pela Câmara. O prefeito estaria fazendo “cortesia com o chapéu alheio”.

É o que será recomendado ao presidente da Casa, vereador Júnior Mendonça (PT), pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Subtenente Guinancio (PSDB), conforme revelado ontem ao A TRIBUNA.

“Vamos encaminhar ao presidente Júnior Mendonça a recomendação para que devolva estes projetos. O nosso entendimento é que é desnecessário este pedido de autorização, já que tratam-se de emendas impositivas previstas no orçamento de 2024, que aprovamos ano passado”, justifica o tucano.

Como já noticiado pelo A TRIBUNA, na semana passada, o envio dos projetos pelo Executivo para a votação acabou irritando alguns parlamentares. Ainda mais que um grupo de representantes das entidades foi até a Câmara para acompanhar a votação, supostamente orientado pela gestão municipal.

Guinancio pediu vistas dos projetos e convocou o procurador-geral do município e secretários de Planejamento e Finanças para prestarem esclarecimentos sobre “as razões” dos projetos enviados por Pátio e o “não cumprimento das emendas impositivas nos termos legais”.

Os representantes do Executivo compareceram na Ordem do Dia de ontem mas, pelo que se apurou, os argumentos técnicos apresentados não teriam convencido grande parte dos vereadores.

A equipe do Paço foi composta pelos secretários de Planejamento e de Finanças, Rafael Mandracio Arenhardt e Rodrigo Silveira Lopes, respectivamente, além dos procuradores do município: Rafaela Pardins Valeriano e Luis Vacaro.

Após as explicações dos representantes da prefeitura na Ordem do Dia, a vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) sugeriu a devolução dos projetos ao Executivo.