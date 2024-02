O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) fez, ontem (20), mais uma tentativa de se aproximar da Câmara Municipal e “aparar as arestas” existentes entre os dois poderes atualmente.

Ele chamou os vereadores, que andam reclamando do tratamento dispensado pelo chefe do Executivo, como já noticiou o A TRIBUNA, para uma reunião no Palácio da Cidadania, no início da tarde. Porém, mais uma vez, tudo indica que não conseguiu o resultado esperado. O clima ainda é de desconfiança e insatisfação entre os parlamentares.

Na semana passada, Pátio já havia feito um movimento semelhante, convidando os vereadores para um café da manhã, no Palácio da Cidadania e contou com apenas quatro dos 21 que compõem o legislativo municipal.

Desta vez, pelo que apurou a reportagem, o quórum foi bem maior, contando com pelos 12 vereadores. Porém, resultado prático, aparentemente, não houve, já que não teria ocorrido nenhuma conversa no sentido de melhorar o diálogo entre Executivo e Legislativo.

No encontro, onde os vereadores teriam entrado “mudos” e saído “calados”, pelo que se apurou, o prefeito buscou repassar informações sobre os projetos que o Paço necessita de autorização legislativa para acessar recursos do Governo Federal, além de informações de outras matérias referentes a créditos suplementares que já se encontram na Câmara à espera de votação.

Seu líder na Casa de Leis, o vereador Reginaldo Santos (SD), ouvido pela reportagem, avaliou que a reunião foi positiva, “uma vez que o prefeito passou importantes informações aos vereadores sobre os projetos que devem ser votados pela Câmara. Além disso, também serviu para estreitar a relação entre o Legislativo e o Executivo”, minimizou

O presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), que também não foi ao café da manhã no Palácio da Cidadania na semana passada, esteve presente e limitou-se a definir a reunião sendo como “amistosa e respeitosa entre os dois poderes”.

A reportagem também conversou com outros vereadores que estavam presentes na reunião de ontem. A palavra que mais se ouviu deles para definir o encontro foi: “encher linguiça” e “mais do mesmo”.

Um deles, inclusive, sentenciou: “estamos cansados de vir conversar com o prefeito e depois ele vai para os bairros e fica ‘queimando’ os vereadores. O que vai melhorar a relação é ele aprender respeitar os vereadores”, sapecou.