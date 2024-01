Após Rondonópolis registrar mais de 2 mil casos confirmados de dengue no ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a uma série de ações concentradas para o combate ao Aedes aegypti na cidade.

Conforme a pasta, serão realizados mutirões com os agentes de combate à endemias todas as sextas-feiras em várias regiões. O trabalho teve início nesta sexta-feira (12), com mais de 100 agentes atuando na região da Vila Operária.

De acordo com a Saúde, a próxima ação acontece no Parque Universitário, na sexta-feira (19), e nas semanas seguintes, os agentes estarão nas regiões do Jardim Adriana, Cidade Alta, Jardim Atlântico e Jardim Sumaré, nos dias 26 de janeiro, 02, 09 e 16, de fevereiro, respectivamente.

A gerente de Vigilância Epidemiológica do Município, Noeny Pereira, ressaltou a importância dessas ações, especialmente, durante o período chuvoso, quando os casos de dengue tendem a aumentar.