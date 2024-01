Segundo o governo federal, a partir das propostas recebidas, os Ministérios irão avaliar as inscrições e verificar se todas as condições dos editais foram atendidas.

A prefeitura busca também recursos para a implantação de sistema de esgotamento sanitário nas áreas rurais do Município e para o programa de regularização fundiária.

Ainda foram encaminhadas propostas na área de educação para a construção de duas creches e de duas escolas em tempo integral, e na área de esporte e lazer, com a construção de quatro espaços esportivos comunitários para atender bairros com população vulnerável.

Rondonópolis busca cerca de R$ 400 milhões em investimentos do Novo PAC do governo federal. A prefeitura informou que fez a adesão aos editais disponibilizados apresentando 37 propostas, que incluem obras, aquisição de veículos como ambulâncias, e recursos para regularização fundiária.

Os gestores enviaram propostas de obras para 27 eixos, pertencentes aos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades, da Cultura, dos Esportes e da Justiça e Segurança Pública. Estão reservados R$ 136 bilhões para as obras. Na primeira etapa de seleção, serão R$ 65,4 bilhões; e, na segunda, R$ 70,6 bilhões.

O período de inscrições do Novo PAC Seleções terminou em 12 de novembro do ano passado e conforme o governo federal, foram recebidas 35.213 propostas, realizadas pelos 27 estados brasileiros e por 5.344 municípios, ou seja, 100% dos estados e 96% dos municípios atenderam ao chamado. As inscrições foram feitas pela plataforma TransfereGov entre 9 de outubro e 12 de novembro.

Os números finais revelam que as prioridades são para construção de unidades básicas de saúde (5.610), aquisição de veículos para transporte escolar (4.803) e espaços esportivos comunitários (4.080).

Unidades odontológicas móveis (3.338), creches (3.145), escolas de tempo integral (2.641), centros de atenção psicossocial (1.383), esgotamento sanitário (1.266) e abastecimento de água (1.243) também estão entre os projetos mais cadastrados.