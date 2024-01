Começou com tumulto a troca do cartão do usuário e também o cadastro facial no novo sistema de bilhetagem do transporte coletivo de Rondonópolis. A Prefeitura Municipal convocou os cerca de 20 mil usuários do sistema para realizar esse procedimento no Ganha Tempo da cidade, de 08 a 31 de janeiro.

Contudo, sem especificar se esse atendimento seria por etapas, muita gente decidiu já procurar o Ganha Tempo e o resultado foi a formação de longas filas, falta de senhas e muita gente voltando pra casa sem conseguir atendimento.

Na manhã de ontem (09), antes da abertura do Ganha Tempo às 8h, uma longa fila já se formava, dando a volta na quadra. A grande maioria do público era formado por idosos, o que tornou a situação ainda pior, visto que os mesmos precisaram ficar de pé, no sol, aguardando por uma senha.