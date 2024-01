A Prefeitura de Rondonópolis informou que está realizando diversos serviços no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, para deixar o local pronto para receber as partidas esportivas que estão previstas em 2024.

- Publicidade -

O estádio receberá jogos do União Esporte Clube e do Academia Futebol Clube pelo Campeonato Mato-grossense deste ano, além de partidas da Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde que serão disputadas pelo União.

Apesar dos esforços, o Colorado vive uma verdadeira corrida contra o tempo para garantir a realização das partidas em Rondonópolis, perto do seu torcedor.

Até a próxima sexta-feira (12), o União precisa apresentar os laudos de engenharia, vigilância, Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros (CBMMT) para a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) e também à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).