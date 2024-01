1 de 3

Os moradores de Rondonópolis têm se deparado pelas ruas da cidade com canteiros centrais, praças e até alguns espaços públicos tomados pelo mato. Neste mês de janeiro, com a intensificação das chuvas, o cuidado com a cidade não está sendo acompanhado pelo poder público com a mesma velocidade do crescimento do mato.

Em vários pontos do município a grama sem a poda adequada pode ser observada. Um desses casos que pode ser citado é do canteiro central da Avenida Rotary Internacional, mais conhecida como Avenida Brasil, e até mesmo as rotatórias da Avenida Lions Internacional.