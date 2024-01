Os motoristas do transporte coletivo informaram que mantêm a paralisação no serviço hoje (31). Ontem (30), em reunião na Câmara Municipal, ficou definido que os vereadores irão marcar uma agenda com o prefeito José Carlos do Pátio para tratar da pauta dos trabalhadores.

Porém, hoje é o último dia de contrato da empresa Cidade de Pedra com a Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), que deve assumir o serviço na quinta-feira (1º) com os trabalhadores contratados via cooperativa.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Terrestre de Rondonópolis e Região (STTRR), Afonso Aragão, os trabalhadores mantêm a paralisação hoje e a partir desta quinta-feira caberá a AMTC colocar o serviço em funcionamento. “A maioria dos trabalhadores não pretendem firmar o contrato com a cooperativa. A maioria tem direito ao seguro-desemprego”, destaca.

Aragão relata que atualmente a Cidade de Pedra conta com 114 trabalhadores, destes, 31 atuam na área administrativa e 83 são motoristas.

“A Cidade de Pedra já vinha mantendo o serviço do transporte coletivo com o mínimo necessário de motoristas, tanto que pagava hora extra aos trabalhadores para garantir o funcionamento de todas as linhas. Para operar, a autarquia vai precisar dessa mesma quantidade de motoristas e eles precisam ser habilitados para ônibus e ter curso de condutor de passageiros. Além disso, o serviço exige conhecimento dos trajetos das linhas. Não há essa quantidade de profissionais habilitados para o serviço no mercado”, avalia.

Os trabalhadores vão aguardar parados a reunião com o prefeito que deve ser marcada pelos vereadores. Entre as propostas, caso não sejam atendidas as reivindicações dos trabalhadores, estaria a prorrogação do contrato com a Cidade de Pedra por mais 90 dias, até que as negociações pudessem ser feitas.

O presidente da Câmara, vereador Júnior Mendonça (PT), solicitou do poder executivo que a reunião com o prefeito fosse marcada para hoje, em função do final do contrato com a Cidade de Pedra, contudo, até o fechamento desta edição não havia confirmação de que o encontro vá ocorrer.