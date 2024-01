Vem chamando a atenção as diferenças na condução da montagem do Plano Diretor entre as cidades de Rondonópolis e de Sorriso, no médio norte do Estado.

- Publicidade -

Enquanto em Rondonópolis houve críticas em relação à falta de discussão e de transparência das medidas do Poder Executivo com a sociedade, na cidade do Nortão, o Município vem detalhando aos empresários as mudanças no Plano Diretor.

Outra diferença nos planos está em relação à intenção à altura dos edifícios. Com o novo Plano proposto pelo prefeito, o processo de verticalização de Rondonópolis seria comprometido.

Conforme o A TRIBUNA revelou, o novo Plano Diretor apresentado pelo Executivo em Rondonópolis e, aprovado em primeira votação na Câmara, limita o potencial construtivo e, consequentemente, a altura das edificações.

Localmente, o potencial construtivo das edificações teria o coeficiente de aproveitamento reduzido de 6 para 1,5. Além disso, limitaria a outorga onerosa do direito de construir, que, mediante pagamento, amplia o direito de construir em um determinado espaço. Hoje a outorga onerosa em Rondonópolis não estabelece limite de potencial construtivo.

Em Sorriso, as informações são de que o Município também vem trabalhando nas alterações dos vários documentos que integram o Plano Diretor, mas com o diferencial de expor os detalhes primeiro aos empresários e profissionais da construção civil.

Entre as principais alterações do novo zoneamento fica liberada a construção de edifícios (independentemente do número de pavimentos) nas principais avenidas da cidade, a criação de zonas de utilização mista, e a implantação da Comissão de Análise de Atividade.

Com as mudanças, na cidade do médio norte, a tendência é que o processo de verticalização seja acentuado, fazendo com que a cidade tenha mais condomínios verticais presentes na paisagem urbana.

“Estamos atuando de forma proativa, apresentando as mudanças, e colocando todo o nosso corpo técnico à disposição para sanar dúvidas, evitando, desta forma, atrasos em processos e retrabalho. Seguimos à disposição para explanar sobre todas estas mudanças e contribuir com o trabalho de profissionais do setor da construção, que tanto contribuem para o intenso crescimento de nosso município”, disse o secretário de Cidades de Sorriso, Ednilson Oliveira.

Por sua vez, essa preocupação em evitar atrasos em processos e retrabalho na proposta do Plano Diretor não houve em Rondonópolis, tanto é que, depois de oito anos de atraso, as novas diretrizes ainda não foram validadas em definitivo.