Construção da ferrovia, sim, mas somente com a aprovação pela Assembleia Legislativa. Isto é o que estabelece o Projeto de Decreto Legislativo aprovado em 13 de dezembro e que será promulgado nesta quinta-feira (11) pelo presidente do Legislativo, Eduardo Botelho (União), num ato em seu gabinete, com a participação da bancada rondonopolitana composta por Nininho (PSD), Sebastião Rezende (União), Cláudio Ferreira (PL) e Thiago Silva (MDB).

A construção dos trilhos a partir de Rondonópolis preocupa autoridades e moradores do município; durante algum tempo essa obra esteve no centro do noticiário, e em novembro do ano passado, levou o prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) a revogar a Certidão de Uso e Ocupação do Solo pela Rumo, porém, um mês depois, o juiz Aroldo José Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, liberou a construção.

Thiago Silva lamentou o cenário e afirmou que a Rumo não respeita Rondonópolis. Sebastião Rezende destacou que a proximidade da linha férrea com a zona urbana atingirá diretamente os bairros Jardim Ana Clara, Pedra 90, Rosa Bororo, Maria Amélia, Vila Olinda e o Parque Universitário, e indiretamente toda a cidade.

Nininho observou que às vezes a cidade avança rumo aos trilhos, mas que em Rondonópolis a Rumo quer o contrário: avançar sobre a cidade. Cláudio pediu urgência na promulgação.

Os quatro integrantes da bancada rondonopolitana deixaram claro que são favoráveis à ferrovia, mas que não aceitam que a mesma prejudique a zona urbana de Rondonópolis. Imediatamente após a promulgação a Assembleia notificará a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, a direção da Rumo e as Prefeituras no trajeto.