Conforme o bispo, as alterações atendem às necessidades pastorais e de formação permanente do clero, tendo sido definidas após ouvido o Conselho de Presbíteros que se reuniu dia 13 de dezembro e em cumprimento ao Código de Direito Canônico.

Entre as alterações está a liberação do padre José Éder Ribeiro Lima, que a partir de março de 2024 está liberado para o mestrado em Sistemática Pastoral na PUC- Rio de Janeiro, bem como a transferência do padre Erivelton Almeida Postil, que também a partir de março, assume como pároco da Catedral Santa Cruz e do padre Andritony Anchieta Adriano, que a partir de 4 de fevereiro, assume como pároco da Paróquia São João Bosco em Rondonópolis.