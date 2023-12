O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (22), os dados do Censo Demográfico 2022 com relação à “Identificação étnico-racial da população, por sexo e idade: Resultados do universo”.

- Publicidade -

Em Rondonópolis, as pessoas que se declararam pardas foram a maioria, representando 53,9% da população, seguido dos que se declararam brancas, 35,5%, pretas, 10% e indígenas, 0,4% dos residentes locais.

Com composição semelhante daquela registrada pelo Censo 2022 em Rondonópolis, Mato Grosso tem a maioria dos residentes que se declara parda, representando 56% da população total, enquanto as brancas são 32,6%, as pretas, 9,9%, e indígenas, 1,5%.

Considerando o número total de habitantes de Rondonópolis de acordo com o Censo 2022 – 244.911 – 131.897 pessoas se declararam pardas, 86.947 se declararam brancas, 24.375 pretas, e, 915 indígenas. Há ainda 770 residentes que se declararam amarelas.

Segundo o IBGE, pela primeira vez desde 1991 que o número de pessoas que se declaram pardas no Brasil predominou. Em 2022, cerca de 92,1 milhões de pessoas se declararam pardas, o equivalente a 45,3% da população do país. Desde 1991, esse contingente não superava a população branca, que chegou a 88,2 milhões (ou 43,5% da população do país).