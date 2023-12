A decoração de Natal, no centro da cidade, deve começar a ser instalada nesta segunda-feira (4) e deve estar pronta até o próximo dia 12. Os prazos foram informados ontem (1º) pelo secretário Municipal de Cultura, Pedro Augusto de Araújo.

A demora na instalação da decoração virou motivo de cobrança dos comerciantes, mais uma vez, como mostrou reportagem do A TRIBUNA em sua edição da quarta-feira (29).

A proposta divulgada ontem é decorar as principais vias do centro entre a Praça Brasil e Praça dos Carreiros por meio de uma parceria do Município com a Acir.

Segundo o secretário, além da decoração com as tradicionais luzes natalinas, a Secretaria de Cultura está finalizando uma programação com apresentações de Natal e atividades para as crianças.

“Teremos a carreta do Papai Noel gratuita e um parquinho com brinquedos para as crianças, além de apresentações de corais, apresentações musicais e de dança”, elencou.

A programação com as datas das apresentações natalinas no centro ainda deve ser divulgada para a população nos próximos dias.

A previsão, conforme Pedro Augusto, é que as apresentações comecem a partir do dia 12, após o aniversário de Rondonópolis, comemorado no dia 10. “Geralmente, as comemorações para o Natal começam após o aniversário de Rondonópolis e é por isso que estamos trabalhando para iniciar a programação e inaugurar a decoração natalina no dia 12”, explicou.

O secretário ressaltou que a decoração natalina no centro da cidade e a programação com apresentações, bem como atividades e espaços destinados às crianças, são uma forma de prestigiar o comércio local neste período do ano e garantir atrativos para as famílias.