Sem informar a quantidade de profissionais, o prefeito José Carlos do Pátio afirmou, nesta sexta-feira (1º), durante uma coletiva de imprensa, que vai convocar os professores classificados no concurso público municipal ainda nesta primeira quinzena de dezembro para que possam tomar posse e estar trabalhando até o dia 15 de janeiro, uma vez que as aulas na rede municipal estão programadas para ter início em 22 de janeiro.

Ainda, de acordo com a prefeitura, os professores serão convocados primeiro e, somente, posteriormente, sem data preestabelecida, serão chamados analistas instrumentais perfil contador e fiscal de tributos.

O Paço Municipal homologou o concurso com todas as vagas para cadastro reserva nesta quinta-feira (30), conforme foi divulgado pelo A TRIBUNA em sua edição desta sexta-feira (1º).