Em 2021, a Prefeitura previu a arrecadação de R$ 18 milhões no ITBI, que é um imposto municipal pago obrigatoriamente para a transferência de imóveis, e no fim do exercício fiscal, arrecadou aproximadamente R$ 32,3 milhões. Foram arrecadados R$ 14,3 milhões a mais daquele previsto no orçamento municipal.

Dados do Imposto Sobre Transmissão de Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI) da Prefeitura de Rondonópolis apontam que, somente em 2022, o mercado imobiliário da cidade movimentou aproximadamente R$ 1,9 bilhão em volume de negócios, valor que superou em 23,4% os resultados já positivos de 2021, quando a movimentação financeira do mercado imobiliário atingiu pouco mais de R$ 1,6 bilhão em Rondonópolis.

Mais uma vez em 2022, a arrecadação do ITBI superou a previsão do orçamento municipal para o imposto. No ano passado, o Município arrecadou um total de aproximadamente R$ 39,9 milhões em ITBI, valor que ficou R$ 11,3 milhões acima do previsto. Em 2022, a Prefeitura previa arrecadar R$ 28,5 milhões com o imposto.

Em Rondonópolis, o ITBI é de 2% do valor de mercado do imóvel e de 0,5% da parte de financiamentos feitos pelo Sistema de Financiamento da Habitação (SFH). O imposto é cobrado tanto para transmissão de imóveis urbanos e rurais, e territoriais e prediais. Assim, levando em conta o total arrecadado do imposto no Município é possível definir o total negociado em imóveis no período na cidade.

Para o conselheiro do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso (Creci/MT), Narciso Vites da Silva, o grande crescimento do setor em Rondonópolis é uma mostra concreta de que o empresário rondonopolitano acredita no potencial da cidade e vem investindo em grandes empreendimentos de condomínios verticais e horizontais, bem como em loteamentos abertos. “A cada dia é visível esse crescimento”, avalia.