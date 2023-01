Enquanto não cumpre o prazo dado pela justiça para realização de concurso público, o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) segue “inchando a máquina pública” com cargos comissionados, contratados e terceirizados. O número de não concursados é superior a população de muitos municípios brasileiros.

A denúncia é da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, que cobra a abertura urgente de um novo concurso, não só para a área da Educação, para garantir o aumento do número de servidores efetivos do Município.

Ela destaca que já é comprovado em inúmeros levantamentos divulgados por todo o país que a gestão pública feita com trabalhadores de carreira tem muito mais eficiência administrativa e menos gastos.

Atualmente, segundo Geane, conforme mostra os números do radar do Tribunal de Contas do Estado (TCE), a Prefeitura de Rondonópolis conta com 2.117 servidores efetivos contra mais de 5.127 entre contratados, terceirizados e comissionados.

A presidente do Sispmur comenta que a situação de contrações indiscriminadas de comissionados são prejudiciais para a previdência do Município, que conta hoje com dois efetivos na ativa por um inativo.

“É imprescindível a realização de um novo concurso público. Até mesmo para garantir a saúde financeira do nosso Instituto Municipal de Previdência. Pois, nos contratos dos não efetivos os repasses da previdência vão para o INSS”, ressalta Geane.