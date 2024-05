Um ônibus do transporte coletivo pegou fogo, na tarde de ontem (27), no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Lions Internacional, no bairro Vila Aurora.

Apesar do susto, o princípio de incêndio no veículo foi contido pelos motoristas com extintores, ninguém se feriu e os 10 passageiros que estavam no ônibus foram alocados em outro veículo e seguiram a viagem.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local o fogo já havia sido controlado. O incidente ocorreu no ônibus da linha interbairros.

Em nota, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) explicou que, assim que foi identificado o princípio de incêndio no ônibus que trafegava pela Avenida Lions Internacional, uma equipe técnica da entidade se deslocou ao local para tomar as providências iniciais e, ainda, fazer um primeiro diagnóstico do que teria ocasionado o fogo

Os procedimentos de emergência necessários para a rápida evacuação daqueles que se encontravam dentro do coletivo foram feitos e, também, o fogo foi controlado, sem deixar feridos ou danos maiores.