A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e o grupo do prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) reataram o ‘namoro’ com vistas à formação de uma aliança para a corrida sucessória deste ano em Rondonópolis.

O presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, disse ontem ao A TRIBUNA que as “arestas estão sendo aparadas” e avaliou que são grandes as chances de “um casamento”.

“Ainda não batemos o martelo. Mas, estamos alinhando as conversas e caminhando para uma aliança entre as forças progressistas da cidade. Nesta sexta, devemos ter uma nova conversa”, adiantou Girotto.